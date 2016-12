Aqua Seawork kontraherer ved Fitjar Mek.

Fitjar Mek. Verksted AS og Aqua Seawork har signert design- og byggekontrakt på en arbeids- og servicebåt av type HFMV W15 Sørfonn.

Fartøyet er en katamaran med hoveddimensjoner 15 x 12 x 3.9 meter og får byggenr. FMV 232. Nybygget designes og bygges komplett på Fitjar og skal overleveres i april 2017.

FMV232 blir den fjortende arbeidsbåten FMV bygger av HFMV Sørfonn designet. Per nå er tre slike design under bygging. Designet har vist seg fleksibelt og svært godt egnet til ulike arbeidsoppgaver rettet inn mot havbruksnæringen.

Aqua Seawork AS er et nytt bekjentskap for FMV. Rederiet holder til i Herfjord, Åfjord kommune på Fosen halvøya, og ble etablert i 2013. Eiere er Arne Magnar Guttelvik og Wenche Sundet gjennom Guttelvik Næringspark. Rederiet eier per nå fire båter og satser på å utvide flåten med FMV232, samt en arbeidsbåt under bygging i Latvia.

– Det er en stor anerkjennelse av design- og skipsbyggingsmiljøet på Fitjar at Aqua Seawork velger HFMV Sørfonn designet som sitt neste i flåten, sier verftsdirektør Hugo Strand til skipsrevyen.no.

FMV 232 vil få følgende kapasiteter:

2 kraner a 65 t/m og 32 t/m

Vinsj 60 tonn

Haikjeft, guidepinner, hekkrull arrangement, hydraulisk operert

Hovedmaskiner: 2 x 5O0 hk

Aggregat: 1 x 84 kW og 1 x 23 kW

Dekksareal ca. 100 m2, lastekapasitet dekk ca. 100 tonn

HFMV er en benevnelse på skipsdesign utviklet og eid av Heimli og FMV i fellesskap. Designserien omfatter arbeidsbåter, brønnbåter, prosessbåter, fiskebåter og spesialfartøyer. FMV er et skipsverft beliggende på Fitjar i Sunnhordland. Verftet har ca. 80 fast ansatte og driver med nybygging, ombygging/service, basevirksomhet og design/engineering.