Aqua Nor 2017 slår alle rekorder

Av Therese Soltveit /kyst.no

Havbruksmessen ble tirsdag åpnet i Trondheim. Arrangørene venter hele 25 000 besøkende i løpet av uken.

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi.

Styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, Liv Holmefjord, og ordfører Rita Ottervik åpnet messen. Holmefjord sa at messen i år slår alle rekorder.

– Vi har 600 utstillere fra 25 ulike land som er en 40 %, økning fra 2015-messen. Vi håper på 25 000 besøkende i år, sa Holmefjord.

Optimistisk minister

Også fiskeriminister Per Sandberg var ved godt mot og sa han var glad for å delta på messen som fiskeriminister for første gang.