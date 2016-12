AQS utvider – tre nye fartøyer og 30 nye stillinger

Av: Therese Soltveit/kyst.no

Daglig leder Ove Løfsnes i AQS sier til kyst.no at deres ambisjoner for 2017 er en jevn vekst. For å oppnå dette har selskapet planer om tre nye fartøy og 30 nyansettelser.

Den maritime entreprenøren i Flatanger har investert i flere ulike typer arbeidsbåter den siste tiden og planlegger enda flere fartøyer i flåten. Nettopp hvorfor de stadig utvider begrunner daglig leder Ove Løfsnes er for å kunne levere det kundene etterspør. Han sier videre at de både satser på spesialfartøy, og multifunksjonelle båter.

– Vårt største segment er operasjoner knyttet til behandling av fisk, med avlusing i ulike formater, sier Ove Løfsnes til kyst.no.

AQS har per dags dato 12 egne båter og to innleide i flåten. Disse er alle spesialutrustet for virksomheten, og er kontinuerlig til stede langs kysten fra Møre til Finnmark. Selskapet utfører også oppdrag lenger sør.

– Hvordan vil du oppsummere 2016?

– Vi fikk den første ubehagelige smaken av overkapasitet i bransjen i andre kvartal i år, men ser en svært høy etterspørsel som følge av utfordringer med lus i andre halvår.

Per i dag har selskapet rundt 95 ansatte og Løfsnes sier de ansetter folk fortløpende. Hoveddelen av de ansatte er arbeidsdykkere og ROV-operatører.

– Våre ambisjoner er å fortsette en jevn vekst også i 2017, og vil investere i tre nye båter samt ansatte rundt 30 til i staben til neste år, sier han.