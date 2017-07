AQS setter nytt fartøy i drift

Serviceselskapet AQS har nylig tatt levering av fartøyet «AQS Tyr» fra Fitjar Mek. Verksted og satte denne uken båten i arbeid. Det kommer annonserer selskapet i en pressemelding.

Den stålbygde katamaranen er 14,95 meter lang og 10 meter bred og er utstyrt med en hydraulisk vinsj på 40 tonn. Fremdriften besørges av to 500hK Scania DI13-motorer.

– Dette er et multifartøy, bygd på et solid og gjennomprøvd konsept fra Fitjar Mek. Verksted, sier operasjonssjef Stein Are Ystmark i AQS AS i meldingen.

«AQS Tyr» er utstyrt med godkjente systemer for fortøyningsarbeid og slep, sikkerhetsutstyr for fortøyning er levert fra SHM.

Fartøyet er tilrettelagt for dykking og ROV, med egne rom med utstyr på dekk slik at dykkercontainer ikke er nødvendig.

Godt rustet til etterspørselen over sommeren

Til vanlig har båten et mannskap på tre, og det er tre lugarer om bord. De er plassert på et annet plan enn styrhuset.

– Med denne investeringen øker vi kapasiteten, og står godt rustet til å møte etterspørselen etter fellesferien, sier prosjektleder Lena Einseth i AQS.

AQS AS har fra før 12 egne servicefartøy og drifter ytterligere to fartøy. Selskapet utfører serviceoppdrag for havbruksnæringa, og opererer langs hele norskekysten fra Hordaland til Finnmark.