Anda-Lote skal krysses automatisk

Fjord1s nye ferger skal krysse fjorden på automatisk vis, med «automatic crossing»-systemer levert fra Rolls-Royce.

Systemet skal installeres på to nye el-ferger som skal i rute på fergestrekningen Anda-Lote langs E39 i Sogn og Fjordane.

Byggingen av de nye fergene begynner ved det tyrkiske Tersan-verftet nå i høst.

Energieffektivitet

Det automatiske krysningssystemet skal etter sigende gjøre energifrobruket til el-fergene mer forutsigbar og sikre at overfarten blir jevn. Systemet vil kontrollere skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute. To azipull-thrusterer fra Rolls-Royce sørger for at framdriften tilpasses forholdene, og bidrar til at overfarten blir mest mulig energieffektiv.

– Dette systemet er utviklet for å hjelpe fergeoperatøren med å nå sine forpliktelser til driftssikkerhet og forutsigbar energiforbruk i ulike værforhold. Det er også et godt eksempel på stadig større grad av autonomi til sjøs, sier Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon & kontroll i Marindivisjonen til Rolls-Royce, i Ålesund i pressemelding.

Fortsatt manuell kontroll

Fergekapteinen vil med første utgaven av systemet manuelt manøvrere fergen de siste meterne inn til kai. I neste generasjon av systemet vil Rolls-Royce automatisere også denne delen av driften.

Hvis kapteinen av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta manuell kontroll, vil systemet stanse fartøyet i trygg avstand fra land og holde det i sikker posisjon så lenge som nødvendig.

Systemet skal kunne benyttes sammen med med alle typer azimuth-thrustere fra Rolls-Royce.