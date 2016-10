Alfa Laval omorganiserer og sier opp 700

Svenske Alfa Laval har lagt frem røde tall for tredje kvartal, og varsler restrukturering og fjerning av 700 stillinger globalt.

Nettoresultatet for tredje kvartal havnet på minus 106 millioner svenske kroner, mot et forventet overskudd på 711 millioner i følge Dagens Industri. Omsetningen hadde også falt med 12 prosent.

Det svenske konsernet som for et par år tilbake kjøpte Frank Mohn gjør nå det de kan for å tilpasse seg et krevende marked med lav etterspørsel fra olje, gass og maritime næringer.

Likevel vil den marine divisjonen i stor grad forbli urørt. – Bortsett fra noen få interne justeringer som en tilpasning til den nye strukturen i gruppen, vil marine av praktiske årsaker forbli uendret, sier konsernsjef Tom Erixon, i følge ShippingWatch.

De norske arbeidsplassene vil trolig også forbli trygge: – De 700 er et tall som gjelder globalt. Vår virksomhet i Bergen, Framo, som driver med pumpesystemer, har allerede tilpasset seg situasjonen. Det er dermed betydelig mindre sannsynlig at Framo blir påvirket av kuttene, sier Erixon til E24.

Det anslås at restrukueringen vil koste 1,5 milliard svenske kroner, hvorav 1,1 vil belastes regnskapet for tredje kvartal, og spare konsernet for 300 millioner svenske kroner.

Den nye strukturen forventes å være på plass i løpet av annet kvartal 2017.