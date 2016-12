AKVA Group dobler båtproduksjonen i 2017

– Målet er å allerede i 2017 øke produksjonen fra 70 til 140 båter, sier Stig Meisfjord. Denne satsingen betyr kortere leveringstid ut til kundene, og kapasitetsøkningen vil si at enda flere nå kan få gleden av AKVA groups skreddersydde arbeidsbåter av høy kvalitet og med høy holdbarhet. Det skriver Akva Group i en pressemelding.

AKVA group har gjennom sitt datterselskap Helgeland Plast i Mo i Rana i flere tiår levert Polarcirkel-båter til bedrifter innen havbruk, offshore og andre næringer, samt aktører som politiet, Forsvaret og Redningsselskapet.

– Polarcirkel, som merket vårt heter, har lenge vært et anerkjent og populært høykvalitets arbeidsredskap med et bredt spekter av bruksområder. Hele skroget er laget i PE-plast, som er et veldig solid materiale som tåler mye juling, er lett å reparere, holder båten stabil og gjør at frost ikke er et problem. Og siden et isoporfylt rør omkranser skroget er båtene våre tilnærmet synkefri! I tillegg kan vi, i motsetning til mange av våre konkurrenter, tilpasse båten etter kundens ønsker. Det finnes altså mange gode grunner til å velge våre båter, og det er det også stadig flere som gjør, forklarer Stig Meisfjord, daglig leder i Helgeland Plast.

Leveringstid

Stadig økende etterspørsel har dog ført til lenger og lenger leveringstid. AKVA group har derfor bestemt seg for å utvide og forbedre produksjonslokalene i Mo i Rana, i tillegg til å benytte seg av eksterne ressurser til deler av produksjonen, slik at tempoet kan økes.

– Grepene vi nå tar gjør at alle som vil ha våre produkter kan få disse levert til konkurransedyktig tid. Vi har merket at markedet mente at leveringstiden begynte å bli litt lang, så dette vil utvilsomt øke vårt salg betraktelig. Produktet er førsteklasses, så interessen er der allerede. Vi er veldig glade for at vi nå kan levere det kunden vil ha, forteller Stig-Martin Bø, AKVA Groups salgssjef i Sør-Norge, og påpeker at de med kapasitetsøkning nå også vil kunne håndtere større leveranser, forespørsler de tidligere har måttet takke nei til.

Sjokkartet leveranse

Noen kunder har allerede nytt godt av AKVA groups økte satsing på båtproduksjon. Bremnes Seashore på Bømlo bestilte nemlig to Polarcirkel Work 785-båter i mai, og fikk da oppgitt leveringsdato 17. februar 2017. Men allerede 4. november fikk regionsjef Jørn-Rune Bruun beskjed om at båtene hans var klare til levering. Reaksjonen var umiddelbar: «Sliter med å komme meg over sjokket over at båtene blir levert flere måneder før kontraktstidspunkt. Tror aldri det har hendt før!», skrev han i en mail til Stig-Martin Bø.

– Det er klart det er en stor fordel for oss å få disse båtene så raskt! De er et viktig verktøy i vår arbeidsdag, og nå kan vi ta de i bruk lenge før forventet. Så at AKVA group satser på båtproduksjon er vi veldig glade for, og jeg er sikker på at mange andre nåværende og fremtidige kunder også vil være storfornøyde med at leveringstiden blir kortet ned, utdyper Jørn-Rune.