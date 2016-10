Aker-rederi kansellerer etylen-tankskip

Ocean Yield har hatt tre tankskip for flytende etylengass under bygging hos kinesiske Sinopacific Offshore & Engineering, nå kanselleres det siste.

De 36 000 m3 skipene skal inn på 15-årige bareboat-kontrakter med tyske Hartmann Group på «hell or highwater»-vilkår. Det omfatter også 10-årige sub-charter kontrakter med SABIC Petrochemicals B.V.

Den første av de tre fartøyene vil fullføres etter planen og leveres i slutten av måneden og går direkte inn på langsiktig kontrakt med Hartmann/SABIC. Fartøy nummer to vil finansieres og ferdigstilles av Sumec Marine Co. Ltd ved Danyang-verftet og forventes levert 1. juli 2017.

Det tredje skipet har Ocean Yield, i samråd med Hartmann og SABIC kansellert. Forhåndsinnbetalingene på 16,2 millioner dollar returneres og reinvesteres i nye prosjekter.