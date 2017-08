AIS skal bedre HMS

AISTech AS ble stiftet i oktober i fjor med formål blant annet om utvikling av sikkerhetssystemer, blant annet » Mann Over Bord -MOB » varslingssystemer for havbruksnæringen og andre maritime næringer.

Det er i samarbeid med Electro-Team AS at de snart lanserer de et nytt sikkerhetssystem for ansatte i havbruksnæringen under Aqua Nor i Trondheim.

Håkon Døvre har jobbet MOB- systemet siden 2006 og forteller om kontinuerlig utvikling.

– I fjor fikk Electro-Team forespørsler fra oppdrettere på om det ikke var mulig å bruke AIS-systemet på merdkanten, så nå har vi utviklet et nytt sikkerhetssystem basert på denne teknologien kalt AISMOB 100, forteller han.

Nøyaktig posisjonering

AIS er et globalt antikollisjonssystem for skip og har funksjoner for nøyaktig posisjonering vha. GNSS – Global Navigation Satellite System. Og å få systemet inn i oppdrettsnæringen kan by på flere fordeler.

– Teknologi gjør at vi tilfredstiller flere sikkerhetskrav i næringen med denne løsningen. Eksempelvis innen rekkevidde mellom sensor og mottaker i alarmsystemet. I kraftig sjø kan det være utfordrende å få gode signaler, men det er løst her, forteller han.

Kort oppsummert bygger de videre på AIS- systemet som allerede finnes, og tilpasser det oppdretternes behov.

– Systemet er bygget slik at skulle en falle i sjøen, blåses vesten opp med CO2 patron. Samtidig utløses en alarm, som blant annet går ut til kolleger i nærområdet slik at de raskt kan hjelpe til, sier Døvre.

– Også båtene utstyrt med AIS kan få opp nødsignalet i tillegg til nødsentralen. Ved utløst alarm har man også til enhver tid full kontroll på hvor den uheldige befinner seg ved hjelp av satelittsignaler, og man kan enkelt finne vedkommende på kart, sier han.

Tilpasset system

Utviklingen de har gjort omfatter utvikling av hardware og software for posisjonering av MOB-sendere og videre varsling til lokale og sentrale aktører. I praksis er det en liten boks på lokaliteten som skal sørge for at de nærmeste får beskjed først. Det kan også både settes opp som et enkeltstående system, eller også med talemeldinger til analoge eller digitale radiosystemer.

– Vi kan også levere systemet på en fiskebåt hvor det også foretas automatiske stopp av motor, og starter sirene med flash for å varsle eventuelle nabobåter, informerer Døvre.

Han legger til at de Trondheim skal ha full gjennomgang og live demo, blant annet i samarbeid med Kystverket som driver den norske AIS nettet med basestasjoner langs hele norskekysten, og samarbeider med Hovedredningssentralen med nød og ulykker til sjøs.