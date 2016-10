Aas Mek: Henter nytt skrog

Arbeidsmengden hos Aas Mekaniske Verksted AS er som vanlig stor. To brønnbåter er under utrustning, og snart henter de et nytt skrog.

– Vi regner med at 2016 kommer til å bli omtrent som året før når det gjelder aktivitet, sier administrasjonsdirektør Bjørn Magne Aas til kyst.no.

I fjor landet bedriften på en omsetning nær halvmilliarden, med et resultat før skatt på vel 28 millioner kroner. Bjørn Magne understreker at omsetningen kan variere til dels mye fra år til år, avhengig av overleveringer av nybygg.

– Om et nybygg leveres mot slutten av et regnskapsår eller på starten av det neste, så vil det gi store utslag i regnskapet, mens det i realiteten er en nokså jevn utvikling.

– Justert for slike bevegelser, regner jeg med at vi rent økonomisk ikke er så langt unna de samme nivå som i fjor også på dette området, legger han til.

Aas Mekaniske leverer eget design på brønnbåt for både utvendige og innvendige løsninger.

Nytt skrog

Ved verftet på Vestnes arbeides det for tiden med en 1600 kubikkmeter brønnbåt til Sølvtrans, og en 3600 kubikker til Bømlo Brønnbårservice (som er en del av Sølvtrans-konsernet). I slutten av oktober skal det hentes et nytt skrog til Vestnes. Det er nok en 3600 kubikker som skal til Nova Sea.

– Vi er fullt beskjeftiget til sommeren 2017, sier Bjørn Magne Aas til kyst.no