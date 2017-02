60,5 millioner til kommunale fiskerihavner

Regjeringen har i 2017 bevilget 60,5 millioner kroner til kommunale fiskerihavntiltak, det skriver Kystverket på sine hjemmesider.

Tilskuddsordningen for fiskerihavntiltak skal hjelpe til å realisere tiltak kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er såpass kapitalkrevende at de krever statlig støtte for å kunne gjennomføres.

I år vil 15 kommuner få tildelt totalt 60,5 millioner i støtte til deres tiltak. For å få tilskudd er det et krav om 50 prosent kommunal egenfinansiering, og kommunalt vedtak om finansiering på foreligge før tilskuddsavtale inngås.

Liggekaier, utrustnings-/servicekaier, losse-/lastekaier, molo, utdypning og bølgedemper er blant tiltakene som kan få støtte.

Søknadsfristen for støtte i 2018 er allerede 1.mars.

Disse kommunene får støtte i år: