50 skip har flagget hjem så langt

Volstad Maritime bekjentgjorde i dag at de vil flagge hjem alle sine skip. Dette var gledelige nyheter for næringsminister Monica Mæland som besøkte flere bedrifter i Ålesund-området fredag.

– Det var en fantastisk nyhet å få. Volstad Maritime har jo vært gjennom veldig krevende tider, en krevende omstrukturering som de fikk på plass i siste minutt før ferien, og nå har de besluttet at de skal flagge hjem alle sine skip. Det betyr at politikk virker, sier Mæland til skipsrevyen.no

Sikrer norsk maritim kompetanse og arbeidsplasser

Mæland uttaler til skipsrevyen.no at Volstad med dette viser at servicegraden til Sjøfartsdirektoratet er veldig god sammenlignet med andre land.

– Men først og fremst gjør Volstad dette fordi vi har åpnet for og styrket nettolønnsordningen slik at deres mange norske offiserer som kan ta del i en nettolønnsordningen og som gjør de konkurransedyktige, bidrar til å redusere kostnadene til Volstad. Dette er et viktig bidrag til å sikre norsk, maritim kompetanse, og ikke minst sikre arbeidsplasser i hele landet.

Nå håper næringsministeren at flere vil følge etter Volstad og flagge hjem.

– Med de hjemflaggingene vi fikk vite om i dag har over 50 skip flagget hjem etter at vi endret forskriftene på nytt og styrket nettolønnsordningen, og det er jo veldig bra. Det betyr at vi oppnådde den effekten vi ønsket.