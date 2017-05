Fem kjappe om Nor-Shipping 2017

Senere denne måneden er det duket for Nor-Shipping 2017 på Lillestrøm. Skipsrevyen.no tar en prat med Birgit M. Liodden som står ved roret under messeuken.



1. Hva preger messen i år?

– Nor-Shipping har tatt steget med å bygge en bro mellom maritim næring og techbransjen. Det er tech og bærekraft som ligger til grunn for det vi har jobbet med. Det er gjennomgående på konferansene våre. I tillegg har vi lagt en innovasjonsarena i form av en hel hall – disruptive sustainability – der havrom møter tech

2. Hvilke høydepunkt kan vi se frem til?

– Noen av det morsomste er at du for første gang i Norge kan teste hvordan det er å kjøre hyperloop som en vr-opplevelse. Det er et av Elon Musk, mannen bak Tesla-teknologien, sine prosjekter som han slapp i Silicon Valley for noen år siden, som er en vakuum hurtigtransport som for eksempel kan kutte reisetiden mellom Dubai og Abu Dhabi fra to timer til 20 minutter.

3. Hvilke tanker gjør du deg om Ship of the Year?

– Jeg gleder meg veldig til å se hvem som vinner. Prisen deles ut mens konferansen pågår, at den type aktivitet som legges til Nor-Shipping er kjempebra. Det er og stas at vi har fjorårets Ship of the Year «Vision of the Fjords» tilstede i Oslo under Nor-Shipping-uken, mener Liodden. Les hvilke skip det står mellom her.

4. Hvordan har det vært å overta stafettpinnen etter Vidar Pederstad?

– Å overta etter Pederstad er som å hoppe etter Wirkola. For Vidar har utviklet Nor-Shipping fra å være en messe til en opplevelsesuke. Jeg har jobbet tett med han i mange år, og prøvd å videreføre hans tankegods og løfte det videre.

5. Var maritim bransje et naturlig valg for deg?

– Det var ikke noe med bransjen som trigget meg før jeg ble kjent med den. Det handler nok om at den er litt underkommunisert i samfunnet for øvrig. I dag synes jeg maritim bransje er den mest spennende bransjen å jobbe i. Det er det som driver meg. Det er utrolig givende å få bidra i roller der jeg jobber på vegne av næringen og kan bidra til å tenke nytt, bidra til forbedring og særlig brobygging for den yngre generasjonen på de mer etablerte scenene, og etablerte organisasjoner inn mot grundere og nye aktører.