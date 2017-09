Den 19 september møter Den Norske Maskinist Forening næringsminister Monica Mæland til et innledende møte om utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. – Vi er fornøyd med at invitasjonen har kommet, og forutsetter at dette er innledningen til en grundig partssammensatt utredning, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i DNMF.

DNMF ser frem til arbeidet og uttrykker til skipsrevyen.no at de kommer til å utfordre regjeringen på å nytte handlingsrommet.

– Stortinget har bedt Regjeringen utrede mulighetene for å stille krav til norske lønns og arbeidsforhold på norsk sokkel og i norske farvann. Utredningen skal blant annet utrede kyststatens handlingsrom i norske farvann og på norsk sokkel uten å komme i konflikt med flaggstatsprinsippet. Dnmf, har gjennom lang tid arbeidet for å få på plass en slik utredning, sammen med de andre sjømannsorganisasjonene og ser frem til å få igangsatt dette arbeidet. Jeg forventer et bredt partssammensatt utvalg som vurderer spørsmålene grundig. Dnmf forventer at regjerningen vil benytte det eksisterende handlingsrommet, sier Bengtsson til skipsrevyen.no.

Hun understreker at det ikke må herske tvil om at Dnmf ønsker å innføre krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.

– Det ble gjennomført en større opinionsundersøkelse som støtter oss i dette kravet, og et samlet storting vedtok å utrede spørsmålet. Dette er ingen lønnskamp, men kampen om dagens og morgendagens arbeidsplasser i havrommet. Høster man av norske naturressurser og driver næring på norsk sokkel og i norske farvann, må dette gi avkastning i form av arbeidsplasser for arbeidstakere/sjøfolk bosatt i norske kommuner. I et fullstendig uregulert arbeidsmarkedet, er det ikke mulig å konkurrere om arbeidsplassene til sjøs og på norsk sokkel, sier hun videre.

Hun legger til at for å få en avklaring trenger man et bredt partssammensatt utvalg som tar seg tid til å gjennomføre et grundig arbeide og at det handlingsrom som eventuelt eksisterer blir benyttet slik at norsk bosatte sjøfolk også i fremtiden kan ha sitt arbeidet på norsk sokkel og i norske farvann.