Uptime leverer gangbro til Salts første SOV

Uptime Interntational i Ålesund har signert en kontrakt om leveranse av gangbro med Cemre Marin Endüstri A.S, det kommer frem i en pressemelding.

Ved Cemre Shipyard i Tyrkia skal gangbroen monteres på det franske rederiet Louis Dreyfus Amateurs nye SOV.

– Uptime leveransen består av en aktivt bevegelses kompensert gangvei i tillegg til en justerbar pidestall som skal integreres mot fartøyets heistårn, opplyser selskapet i meldingen.

Fartøyet er designet av Stord-baserte Salt Ship Design, og er det første av sitt slag de leverer design til.

– At hovedfokuset til Louis dreyfus Armateurs og Salt Ship design har vært å utvikle et unikt ”fit for purpose” fartøy for vindbransjen med spesielt fokus på operabilitet og effektiv logistikk gir oss sterk tro på egne løsninger i tillegg til iver for ytterligere utvikling” sier salgs – og markedsdirektør Svein Ove Haugen.

Han legger til at det har vært strategisk viktig for Uptime International å komme inn i det franske markedet.

Skipet vil operere for Danske Dong Energy Wind Power AS i de fire vindparkene Borkum Riffgrund 1 og 2, og Gode Wind 1 og 2 utenfor kysten av Tyskland.