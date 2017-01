Tre NIS-registrerte cruiseskip på tre år

Sjøfartsdirektoratet skriver på sine hjemmesider at NIS-registeret har fått en ny registrering i Viking Ocean Cruises siste nybgg “Viking Sky”. Den tredje NIS-registreringen cruiserederiet har gjort på tre år.

Viking Ocean Cruise Line tok forrige uke levering av “Viking Sky” fra Fincantieri-verftet i Ancona, Italia. Nybyggets søsterskip “Viking Star” og Viking Sea ble registrert i NIS i mars 2015 og mars 2016. Allerede i oktober er det planlagt levering av “Viking Sun” som også skal NIS-registreres.

Reder Torstein Hagen sier i en pressemelding at “Viking Star” og Viking Sky” har fått overveldende god respons fra de reisende.

– I dag markerer vi en viktig milepæl ved å ha overtatt det tredje fartøyet i flåten vår. I løpet av 2017, vårt tjuende år i drift vil vi også motta vårt fjerde fartøy, som sørger for en dobling av flåten på under ett år.

Fartøy nummer fem, “Viking Spirit” og et sjette skip er også ventet registrert med norsk flagg de nærmeste årene.

– Vi er veldig glad for at rederiet har valgt å registrere alle sine skip i NIS sier avdelingsdirektør ved Skipsregistrene, Anita Malmedal på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.

Rederiet skriver at «Viking Skys» jomfrutur vil gå fra Roma og tilbringe våren i Middelhavet. 22. Juni ankomer fartøyet Tromsø for dåp under midnattssolen. Resten av sommeren vil “Viking Sky” seile i Skandinavia og de baltiske landene før turen går over Atlanterhavet mot karibien.