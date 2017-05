Feirer 17. mai med ‘fanfare’ i Rotterdam

Rotterdam er den eneste byen i Nederland hvor Sjømannskirken feirer 17.mai. Hovedsaklig med leker i parken, men de kommer gjerne på skipsbesøk også.

– Hvis det er skip med nordmenn om bord i havna, reiser en representant fra Sjømannskirken ut med flagg og hilsen til dem. På dagens skip er det jo ofte bare en eller to av mannskapet som er norske, og da kan det være hyggelig å få besøk, sier Ingrid Aelbers ved Sjømannskirken i Rotterdam.

Ifølge Ingrid Aelbers har 17. mai-feiringen i Rotterdam eksistert omtrent like lenge som det har vært Sjømannskirke der.



– Det er det eneste stedet i Nederland hvor vi feirer denne dagen. Det er ikke ofte lenger at norske skip kommer helt inn i havnebassenget ved byen, men hvis de skulle være i nærheten er de selvfølgelig velkomne til å delta, forteller hun til skipsrevyen.no.



– Hvis nasjonaldagen havner i en helg eller på en helligdag, har vi fullt dagsprogram. I år er det jo vanlig arbeids- og skoledag her i Nederland, og vi håndterer en litt annerledes daginndeling slik at flest mulig skal få mulighet til å delta, forteller Aelbers som selv er sekretær ved Sjømannskirken i Rotterdam videre.

Flaggheising til morgenkaffen

Dagen begynner med flaggheising av norsk og nederlandsk flagg med tilhørende sang av respektive nasjonalsanger, og etterfulgt av tradisjonelt salg av kaffe og kaker. De som vil, kan følge feiringen i Norge på storskjerm i biblioteket.

Siden årets nasjonaldag faller på en vanlig arbeidsdag og folk skal på skole og jobb, foregår resten av feiringen senere på dagen.

– Vi samles igjen klokka fire til gudstjeneste, etterfulgt av 17. mai tog med musikkorps. Dette leier vi inn med støtte fra den norske ambassaden i den Haag. Skolekorps er et ukjent begrep her, så det blir å få fatt i en profesjonell ‘fanfare’ som det heter på nederlandsk. Vi er så heldige å ha en stor park som nærmeste nabo, og her går vi i tradisjonelt tog med faner og flagg, med musikk som hører 17.mai til. På varme dager får vi ofte forbausede blikk fra soltilbedere som ser det bunadskledde følget komme forbi, forteller Aelbers videre.

Tilbake ved Sjømannskirken holdes talen for dagen, og kongen pleier å sende en gratulasjonshilsen, som blir lest opp. Den internasjonale studentforeningen ANSA sørger for leker og konkurranser for barna.

Så er det tid for å slappe av og ta seg en matbit. På 17. mai vil vi jo ha pølse med lompe og annen grillmat,- men lompe finnes ikke her, og pølsene er heller ikke så gode.

Åse Skarpengland som er vertskap og kjøkkenansvarlig i kirken har selvsagt vært en tur til Norge for å å sikre pølser og norsk lompe på 17. mai menyen.