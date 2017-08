13 millioner i overskudd for Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn kan vise til et solid halvårsresultat med et overskudd på 13,1 millioner danske kroner.

Det kommer frem av en pressemelding.

Omsetningen i 2017 har vært omlag 10 prosent over budsjett, og halvårsresultatet ligger nærmere 21 prosent over budsjett for 1. halvår.

– Vi har sett en positiv utvikling i aktivitetene, og forventer at 2017 ender på et nivå over fjoråret. I 2016 hadde Frederikshavn Havn et overskudd på 17,04 millioner danske kroner, uttaler bestyrelsesformann Bo Uggerhøj i pressemeldingen.

– Det gleder oss at vi er i stand til å vise solide resultater i havnen, og at vi kan polstre oss til 2018 og 2019, som sammenlignet med 2016 og 2017 betegnes som modningsår i forhold til igangsettelse av de nye aktiviteter, som kommer i forbindelse med den ferdige havneudvidelsen i 2018, avslutter han.